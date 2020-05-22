Selçuklu Belediyesi bayram için gerekli tedbirleri aldı Selçuklu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Selçuklu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, temizlik hizmetleri başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek ekipleri, Zabıta hizmetleri, Fen İşleri Acil Müdahale ekiplerinin bayram boyunca 24 saat hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkeyi terk edene kadar gerekli tüm tedbirlerin uygulamaya devam edileceğini vurguladı.

Bayramı sorunsuz şekilde geçirebilmek adına tedbirlerin alındığını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler altında bir ramazan ayı geçirdik ve bayrama çok yaklaştık. İnşallah böyle idrak ettiğimiz son ramazan ayı ve bayram olur. Daha sağlıklı günlerde hemşehrilerimizle yüz yüze hasbihal edeceğimiz günlere kavuşuruz. Hepimiz birbirimizi özledik ve buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice sağlıklı bayramları hep birlikte karşılarız inşallah."

Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde evlerinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekiplerin görev yapacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Vefa Sosyal Destek Grubu da çağrı merkezi ve saha personeliyle vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve taleplerini yerine getirmek üzere 24 saat esasıyla hizmet verecek."

Kaynak: AA