Başbakan Binali Yıldırım, "Yeter ki hizmet olsun, yeter ki vatandaşa kolaylık olsun, hayatını kolaylaştırsın, siz mutlu olun, yüzünüz gülsün, bizim için bundan daha büyük servet yok." dedi.



Yıldırım, Selçuk İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Selçuk'un Kurtuluşu, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Selçuk ilçesinin 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, bu mücadelede çocuğundan yaşlısına herkesin katkısı bulunduğunu söyledi.



Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılışını yapacaklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hayırlı, uğurlu olsun. 'Kim yaptı, kim yapmadı? derken, yaptık, bitirdik, açıyoruz, hayırlı olsun. İzmir'in trafik sorununu çözmek için demiryolları ve belediye iş birliğiyle bu projeyi tamamladık. Buradaki amacımız metro standardında bir hizmet vermek. Önce Aliağa ile havaalanı arasındaki bölümü açtık. Daha sonra dedik ki: Burada kalmasın, kuzeyde Bergama'ya güneyde Selçuk'a kadar bu hattı uzatacağız. Önce Cumaovası'ndan Torbalı'ya olan kısmı bitti, onu da açtık. Sonra 'Burada kalmaz.' dedik, 26 kilometrelik Tepeköy Torbalı'dan Selçuk'a ulaştık."



Yıldırım, birazdan trene binip 22 dakika sonra Torbalı'da olacaklarını belirterek, Torbalı'da da 250 yataklı bölgenin en büyük hastanesi Torbalı Hastanesini açacaklarını kaydetti.



İZBAN hattının uzunluğunun 110 kilometreye, istasyon sayısının 38'e ulaştığını dile getiren Yıldırım, İZBAN'ın, açılışından bu yana 482 milyon kişiye hizmet verdiğine dikkati çekti.



"Yeter ki hizmet olsun"



Yıldırım, İZBAN'ın 360 milyon liralık maliyetinin 50 milyon lirasından azını İzmir Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Önemi yok, yeter ki hizmet olsun, yeter ki vatandaşa kolaylık olsun, hayatını kolaylaştırsın, siz mutlu olun, yüzünüz gülsün, bizim için bundan daha büyük servet yok. İzmir her zaman hizmetlerin en iyisine layık. İzmir'e yaptığımız bu eserleri de kapsayan büyük ulaşım yatırımlarıyla Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük.



Türkiye'de 2002 yılında AK Parti iktidarından önce 6 bin kilometre yol vardı, bunun üzerine ne kadar yaptık? 19 bin 300 kilometre yol yaptık. 6 bin nere, 19 bin 300 nere? İşte hizmet. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. 2003 yılına kadar 300 kilometre köprü ve viyadük yapılmış, ne kadar sürede? 80 yılda. 15 yılda ne kadar yapmışız? 525 kilometre yapmışız, işte hizmet bu. 50 kilometre tünel yapılmış 80 yılda, Bolu Dağı Tüneli, 17 yıl sürdü. 12 hükümet değişti, 21 bakan değişti, projede değişen hiçbir şey olmadı. AK Parti geldi, 'Yaparsa AK Parti yapar.' dedi millet, 2 senede yaptık, bitirdik. 80 yılda yapılan 50 kilometre tünele karşı yüzde 630 artışla 365 kilometre tünel yaptık. 424 kilometre tünelin yapımı da devam ediyor. Onları da önümüzdeki günlerde açmış olacağız."



Türkiye'nin göğsünü kabartan, ilham veren projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi projeleri tamamladıklarını, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi birçok projenin de devam ettiğini anımsattı.



-"Körfezi 6 dakikada geçeceğiz"



Yıldırım, konuşması sırasında yapılan "Yolların kralı Binali Yıldırım" tezahüratları üzerine, "Yolların kralı yok, yolların kuralı var. İlla bir şey diyecekseniz 'yolların mimarı' diyebilirsiniz." dedi.



İstanbul'un Marmaray'ı olduğunu, İzmir'in de benzer projesi olacağına dikkati çeken Yıldırım, "İzmir Körfez Geçişi'nin hazırlıklarını yapıyoruz. İzmir isteyecek, biz de yapacağız. 'Başüstüne' deyip yapacağız, bu kadar basit. Böyle bağırma çağırma, afra tafra yapmakla İzmir'e hizmet olmaz. Orada hem köprü hem batırma tüp tünel yapacağız. Birbiriyle birleştirip körfezi 6 dakikada geçeceğiz. Bizim hizmetlerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. O kadar açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.



Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun köprüsü olacağına işaret eden Başbakan Yıldırım, köprünün 2023'te açılacağını, düşmana geçilmez olan Çanakkale'nin dosta ve vatandaşlara geçilir hale geleceğini söyledi.



"35 projeden 8'i bitti, 14'ü bitmek üzere"



Başbakan Binali Yıldırım, 2011 seçimleri öncesi İzmir'den milletvekili adayı olduğu dönemde "35 İzmir 35 Proje" dediğini, bugün bu projelerin 8'inin bittiğini, 14'ünün de üzerinde çalışıldığını ve bitmek üzere olduğunu belirterek, Selçuk'taki İZBAN Projesi'nin de bu 35 projeden biri olduğunu anımsattı.



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anladınız değil mi, bu projenin geçmişinin ne olduğunu anladınız mı? Bugün açılışını yapacağımız eserler, hizmete alacağımız işler sadece bugünkülerle sınırlı değil. Bugün İZBAN hattının yanı sıra Selçuk'ta başka tesisler de açacağız. Spor tesislerimiz, parklar, turizm alanlarımız, kütüphanemiz...



15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Fethi Sekin Parkımızın da açılışını yapacağız. Bir sağlık merkezi açılışımız da var. Bütün bu eserler Selçuk'a, İzmir'e, güzel hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca, Bizans Su Kemerleri Restorasyon Projemize başlıyoruz. Biri ilkokul olmak üzere toplam iki okulun da bugün temelini atıyoruz.



Selçuk'un birkaç problemi var. Bunlarla ilgili de size kısa bilgi vermek istiyorum. 'Selçuk'a doğalgaz getireceğiz.' dedik. Bizde söz suya yazılmaz, hafızaya kazınır. Kasımdan itibaren doğalgazınız veriliyor. Oradan bir hanımefendi, 'Hastane' dedi. Şimdiye kadar hastane çoktan bitmişti, İzmir'de istemezükçüler var ya, hastane arazisini mahkemeye taşıdılar ama ne yaparsa yapsınlar, onlar ne kadar engellerse engellesin, yeni yer bulduk, oraya yapacağız."



Selçuk'a TOKİ inşaatları için arsa tahsisinin de dün imzalandığını dile getiren Yıldırım, "Selçuk'un bir projesi daha var. Yine 35 proje içinde Selçuk Antik Limanı sözümüz vardı. Burası Meryem Ana, tarihi bir şehir... Hıristiyanların çok önemsediği Hazreti İsa'nın annesinin şehri. Buraya o günkü tarihi misyonuna, görevine yakışır bir antik liman yapma sözü verdik, onun da kararını aldık, ekim ayında ihalesi yapılıyor." diye konuştu.



"Alçak FETO'culara gününü gösterdiniz"



Bugün Selçuk'un tarihi bir gün yaşadığını kaydeden Yıldırım, bağımsızlık ruhuyla güçlenen güzel ilçenin, bağımsızlığını kazandığı özel günü yaşadığını söyledi.



Yıldırım, Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunu tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bütün şehitlerimize, vatan savunması için 15 Temmuz'da dik duran, bayrağa sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir, 15 Temmuz'da destan yazdınız. Alçak FETO'culara gününü gösterdiniz. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 15 Temmuz şehitlerini, bütün vatan şehitlerini rahmetle, şükranla anıyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz Torbalı - Selçuk hattının Selçukumuza, Torbalı'ya, güzel İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin yapımında emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza ve ekibine, her ne kadar celallendiyse de Büyükşehir Başkanı ve ekibine, yüklenici firmalara teşekkür ediyorum."



Başbakan Yıldırım, kurdele töreninin ardından Selçuk Tren İstasyonu'na geçti.



Burada hareket memuru şapkası takarak Selçuk ve Tepeköy arasında gidecek ilk İZBAN treni için yeşil ışık yakan Yıldırım, treni bir süre kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, yolculuk öncesi trende anons yaparak yolculara hattın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.



