Şeker hastası Eren'e akülü tekerlekli sandalye temin edildi

28.08.2019 13:56

Gümüşhane Valiliğince temin edilen akülü tekerlekli sandalye, şeker hastası İlhami Eren'e teslim edildi.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın, yayın ve televizyon kanallarında "tek isteği akülü araba" başlığı ile haberlere konu olan Ballıca köyü sakinlerinden şeker hastası İlhami Eren'e Gümüşhane Valiliğince temin edilen akülü tekerlekli sandalyenin teslim edildiği bildirildi.

Haberin yerel basında yer alması akabinde konunun ilgili birimlerce incelendiği vurgulanan açıklamada, "Şeker hastası ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören vatandaşımız İlhami Eren'in istediği akülü aracın temini için gerekli çalışmalar başlatıldı. Temin edilen akülü tekerlekli sandalye Vali Kamuran Taşbilek tarafından İlhami Eren'in yaşadığı Ballıca köyünde kendisine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vali Taşbilek'in ise şu görüşleri yer aldı:

"Özellikle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız bizim öncelikli hassasiyet gösterdiğimiz, ilgilendiğimiz kesimlerin başında geliyor. Onların sıkıntılarına, dertlerine en hızlı şekilde cevap vermek bizim vazifemiz. Bu vesileyle konuya duyarlılık gösteren ve iyilik duygusuyla hareket eden bütün vatandaşlarımıza, basın, yayın ve televizyon kuruluşlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA