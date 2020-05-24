Şehitlikte buruk bayram
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehitlikte buruk bayram

Şehitlikte buruk bayram Edirnekapı Şehitliği havadan görüntülendi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti .

24.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:09

Şehitlikte buruk bayram

Edirnekapı Şehitliği havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti . Şehit kabirle başında duaların okunduğu Edirnekapı Şehitliği havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. İstanbul'da şehit aileleri her bayram olduğu gibi bayramın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte, dualar okunarak şehit kabirleri temizlendi.

"Şehidimize kavuştuk"

Oğlu Halil İbrahim Gürel'in 2017'deki Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Hakkari Çukurca'da şehit olduğunu ifade eden şehit babası Kamil Gürel, "Koşup geldik. Bayram bizim neyimize ama ne yapalım? Çocuğumuzu özlüyoruz. Geliyoruz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bize böyle bir hak tanıdı. Şehidimize geldik. Kavuştuk. Çok mutluyum. Peygamber efendimize komşu oldu. Bize şefaatçi olacak" diye konuştu.

"Bizi buradan anca ölüm ayırabilir"

Şehit amcasının mezarı başında acısının taze olduğunu dile getiren Umutkan Yılmaz, "Korona virüs de olsa her zaman buraya geleceğiz. Bizi buradan anca ölüm ayırabilir. Yaşadığımız sürece her zaman burada olacağız. 1994 yılında Şırnak'ta şehit oldu. Acımız her zaman taze. Her bayramdaki gibi üzüntülüyüz. Bir yandan gururluyuz" dedi.

Hislerinin 25 senedir hiç değişmediğini gözyaşlarıyla dile getiren şehit babası Şaban Çay, "Biz televizyonlarda haberleri dinliyoruz. Bir şehit haberi duyduğumuzda aynı acıyı ağlayarak yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduk. Hiçbir zamanda hiçbir art niyet düşünmedik. Çatalca'nın en son köyünde ikamet etmekteyim. Oradan kalktık, geldik. İmkanları bize verenlerden Allah razı olsun. 1 Mart'tan bu yana dışarı çıkmadık. Kabir ziyaretleri serbest bırakılınca çok sevindik. İlk önce buraya koştuk" ifadelerini kullandı

Şehitlikte buruk bayram

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Onur Saylak Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: Şehitlikte buruk bayram - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:10:19. #1.15#
title