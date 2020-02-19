Şehit Serkan Bursalı'nın adı kütüphanede yaşatılacak

19.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:45

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın adı, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde bir ilköğretim okulunda açılan kütüphaneye verildi.



Kabaktepe İlköğretim okulunda şehidin adının verildiği kütüphane, Ekinözü Kaymakamlığı ve "Gönül Yolcuları" adlı sosyal sorumluluk projesi ekibinin düzenlediği törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Talat Tabur, "Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek için evlatlarını toprağa vermişlerdir. Allah rahmet eylesin. Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



Şehidin babası Mehmet Bursalı ise, "Evladımızın acısı her daim yüreğimizde tazeliğini koruyor ancak şehitlerimizin isimlerinin gelecek nesillerin zihinlerine, yüreklerine kalıcı bir şekilde kazınması için okullarda, kütüphanelerde, caddelerde, eğitim salonlarında, üniversitelerde yaşatıldığını görmek şehit ailelerinin acısını nispeten dindiren, mutluluk ve gurur verici çalışmalardır. Bu kütüphanenin oluşması için büyük yardımları dokunan, emek veren tüm halkımıza kendim ve ailem adına teşekkür ederim" diye konuştu.



Gönül Yolcuları gönüllüleri ekibinden Zeynep Demir, "Amacımız vatan, iman ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin adını unutturmamak ve bugünün çocuklarının aracılığı ile yarınlara taşımaktır. Onlar bu ülkenin onuru ve gururudur. Bizler de şehit yakınları olarak onlarla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA