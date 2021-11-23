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Şehit öğretmenler için fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit öğretmenler için fidan dikildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu tarafından " Şehit öğretmenler ve tüm öğretmenlerimiz için bir fidan" sloganıyla ilçede fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu tarafından " Şehit öğretmenler ve tüm öğretmenlerimiz için bir fidan" sloganıyla ilçede fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikimi etkinliğine; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocabey, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Nusret Parlak ve Muharrem Yol, hayırsever Hayrullah Saki, Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. - ZONGULDAK

Şehit öğretmenler için fidan dikildi

Şehit öğretmenler için fidan dikildi

Şehit öğretmenler için fidan dikildi

Şehit öğretmenler için fidan dikildi

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