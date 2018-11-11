Şehit Kaymakam Safitürk, Mezarı Başında Anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin ikinci yıl dönümünde memleketinde düzenlenen törenle anıldı.

Arifiye Kaymakamlığı ile Arifiye Belediyesi tarafından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren Safitürk'ün yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehit kaymakam ve tüm şehitler için dua edildi. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınları ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Tören sırasında şehidin 5 yaşındaki oğlu Asım Eren'in de mezarlık içerisinde oyun oynadığı görüldü.

Sakarya Valisi Nayir, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin 81 milyonun bu topraklar üzerinde hür, özgür, mukaddesat ve namusuyla yaşamasını sağladığını vurguladı.

Çanakkale'den Malazgirt'e, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, terörle mücadele vermiş oldukları şehitlere kadar binlerce kahraman olduğunu hatırlatan Nayir, "Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor, onların ailesini de kendi ailesi sayıyor. Burada huzurunda bulunduğumuz şehitler de onların birer temsilcileri." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de üs bölgesindeki patlama nedeniyle şehit olan askerlerin cenazesine katılacağı için törene katılamadığını bildiren Nayir, Bakan Soylu'nun selamlarını iletti.

Şehitlerin ruhunu şad ettirmek için uğruna can verdikleri mukaddes değerlere daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"Vatan, namus, bayrak ve din için yapılması gereken en güzel çalışmayı, birlik ve beraberliği göstermemiz lazım ki onların ruhları şad olsun. Onlar rütbelerin en yükseğine ulaştılar. Elbette ki ailelerinin sıkıntısı var, Cenabı Hak da sabrı cemil ile onları mükafatlandıracak. İnşallah öbür tarafta onları en büyük nimetiyle onları nimetlendirecek. Şehitler tepesi boş kalmıyor ama inşallah bu mücadele de başarıyla sonuçlanıp ülkemiz daha güzel günlere, şehitlerimizin yardımı ve gayretiyle ulaşmış olacak. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat, ölenlerine rahmet diliyorum."

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk de destek için gelenlere teşekkür ederek, "Allah, memleketimizi, milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Törenin ardından mezarın başına karanfil bırakan Ayşegül Safitürk, oğlu Asım Eren ile "Allah'ım bizi cennetinde kavuştur hayırlısıyla." diye dua etti.