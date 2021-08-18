Şehit kardeşinden "Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu" açıklaması
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Şehit kardeşinden "Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu" açıklaması

Şehit kardeşinden 'Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in anısına Beyoğlu'nda çeşme yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in anısına Beyoğlu'nda çeşme yapıldı.

Akdemir'in anısının yaşatılması için yapılan çeşmenin açılışına babası Durali Akdemir ile kardeşi Baykal Akdemir de katıldı. Kardeşi şehit olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Baykal Akdemir, "Askerde şehit olmak istiyordu, kardeşime ormanda şehit olmak nasip oldu" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi bugün Kasımpaşa'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken vefat eden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in anısına hayrat çeşmesinin açılışını gerçekleştirdi. Akdemir'in babası Durali Akdemir ile kardeşi Baykal Akdemir'in de bulunduğu açılışta çeşmenin yanına bir de göknar ağacı dikildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bulunduğu açılışta Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

"VEFATININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BİLE YANGINLA MÜCADELEYE DEVAM ETTİK"

Oğlunun vatan için şehit olduğunu ifade eden Durali Akdemir, "Onunla gurur duyuyorum. Onun yaptığı şey vatan için gönül ve cesaret işidir. Yeşilliklerimiz olmasa biz ayakta duramayız. Bu yüzden mücadele edeceğiz. Oğlum için de burada çeşme yapıldı, ağaç dikildi. Bir taraftan sönüyoruz ama diğer yandan da yeşeriyoruz. Oğlum vefat ettikten üç gün sonra da küçük oğlum ile yeşilimizi kaybetmemek için yangınla mücadele ettik . Gece gündüz çalıştık. Ateşi de söndürdük" açıklamasını yaptı.

Kardeş Baykal Akdemir ise,"Biz hep yangında mücadele ettik. Şahin, çok temiz kalpli biriydi. Doğaya, canlılara çok önem verirdi. Askerde şehit olmak istiyordu şimdi ormanda şehit oldu. Gururluyum, mutluyum. Kardeşim ağaç için şehit oldu. Ben ve ailem de şehit olmak için hazırız." ded,.

"FATİH SULTAN MEHMET HAZRETLERİNE KOMŞU OLDU"

Görev başında bulunanların susuz kalmaması için mücadele eden Şahin Akdemir'in unutulmaması için çeşme yaptırdıklarını vurgulayan Başkan Haydar Ali Yıldız, "Onun yeşil vatan için verdiği mücadeleyi her zaman hatırlayacaklar. Bizim böyle şehitlerimiz olduğu sürece, bu vatana kimse zarar veremeyecek. Vatanımız yeşiliyle mavisiyle ilelebet devam edecek. Yapılan çeşmemiz İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın da göründüğü yerde. Şehit kardeşimiz ona burada komşu olacak. Yakınlıklarını insanlarımız da hissedecek" dedi.

Bugün çok duygusal bir gün. Ali amcamız ve evlatlarıyla ne kadar gurur duysak azdır diyen Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Böyle güzel evlatları yetiştiren aileler oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Şahin kardeşimizin yeşili korumak için nasıl mücadele ettiğini tüm vatan gördü. Onu unutmayacağız" şeklinde konuştu. 


Şehit kardeşinden 'Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu' açıklaması
Şehit kardeşinden 'Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu' açıklaması
Şehit kardeşinden 'Askerde şehit olmak istiyordu, ormanda oldu' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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