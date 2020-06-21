Şehit babaları ve gaziler sürpriz Babalar Günü ziyaretiyle moral buldu
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Şehit babaları ve gaziler sürpriz Babalar Günü ziyaretiyle moral buldu

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ve jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri şehit babaları ve gazilere moral verdi.

Şehit babaları ve gaziler sürpriz Babalar Günü ziyaretiyle moral buldu
21.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:39

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ve jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri şehit babaları ve gazilere moral verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlbaş ve beraberindekiler, şehit babalarına çeşitli hediyeler vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Daha sonra şehit babalarına isteklerini soran İlbaş, haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını ve şehit ailelerine her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit evlatlarınız ile ne kadar gurur duysanız azdır, onlar vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hiç düşünmeden canlarını feda etti. Sizler bize onların emanetlerisiniz ve başımızın üzerinde yeriniz var. Ben de sizin bir evladınızım, emrinizdeyim, istediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyarım. Babalar Günü'nüz kutlu olsun."

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit babaları da bu özel günde kendilerini unutmayıp ziyaret eden İlbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretlerde İlbaş'a İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Yakutiye Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç eşlik etti.

Oltu ilçesinde ise jandarma ekipleri, Babalar Günü sebebiyle şehit babaları ve gazileri ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ziyaretlerde jandarma ekipleri, şehit babası ve gazilerle sohbet etti ve yanlarında getirdikleri çiçekleri verdi.

Oltu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehit Selami Aslan'ın babası Dursun Aslan'ı da ziyaret eden jandarma ekipleri, bir süre Aslan ile vakit geçirdi.

Ziyaretten memnun olan şehit babası ve gaziler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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