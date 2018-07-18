Şehit Ailesinden Başkan Aydın'a Ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Muharrem Kerem Yıldız'ın ailesi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldız'ın babası Mehmet Kerim Yıldız ve annesi Asiye Yıldız ile bazı akrabaları, memleketleri Sivas'a gelerek Aydın'a ziyarette bulundu.

Anne Asiye Yıldız, ziyarette yaptığı açıklamada, o gece oğlunun işten çıktıktan sonra ilk önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, oradan da şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini ve darbecilere karşı direndiğini belirtti.

Oğlunun gece saat saatlerinde başından vurularak yaralandığını kaydeden baba Kerim Yıldız ise ertesi gün Okmeydanı Devlet Hastanesinde şehit düştüğünü anlattı.

Başkan Aydın da herkesin mutlaka bir gün öleceğini ancak nerede ve nasıl ruhunu teslim ettiğinin önemli olduğuna işaret ederek, "Muharrem Kerem Yıldız kardeşimiz de mertebelerin en yücesine, şehitlik mertebesine erişti. Ne mutlu sizin gibi anne-babaya. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra memleketlerine geldiklerini kaydeden Yıldız Ailesi, Sivas'taki gelişim ve değişimin muhteşem olduğunu belirterek, bu eserleri şehre kazandıran Aydın'a da teşekkür etti.



Tarihi Valilik binasının arkasında yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı adı verilen projenin de Sivas'a çok yakıştığını dile getiren şehit ailesi, başarılı hizmetlerin devamını diledi.



Başkan Aydın, şehit ailesine 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık otopark projesini yerinde gezerek bilgi verdi.