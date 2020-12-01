Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi.

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı

Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı

Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi. Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçılırken, aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'dan Adana istikametine giden sebze yüklü 06 CJE 55 plakalı tır, Silifke'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tır, bir marketin kapısı önünde kaldı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle tırdaki sebzelerin yola savrulması üzerine olay yerine çağrılan tarım işçileri sağlam sebzeleri tekrar kasalara istif etti. Zedelenen sebzeler ise tarım işçileri tarafından evlerine götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı