Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı

01.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:31

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi.

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı

Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı

Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi. Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçılırken, aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'dan Adana istikametine giden sebze yüklü 06 CJE 55 plakalı tır, Silifke'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tır, bir marketin kapısı önünde kaldı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle tırdaki sebzelerin yola savrulması üzerine olay yerine çağrılan tarım işçileri sağlam sebzeleri tekrar kasalara istif etti. Zedelenen sebzeler ise tarım işçileri tarafından evlerine götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı
Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sebze yüklü Tır devrildi
Sebze yüklü Tır devrildi
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Son dakika haber | Sakarya'da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı
Artvin'de kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Enes Batur Kenan Işık Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sebze yüklü tır devrildi, tarım işçileri yola saçılan sebzeleri böyle topladı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:05:41. #1.14#
title