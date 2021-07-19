Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 bin 46 esnafa Kovid-19 nedeniyle maddi destek verdi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 bin 46 esnafa Kovid-19 nedeniyle maddi destek verdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 bin 46 esnafa Kovid-19 nedeniyle maddi destek verdi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa yönelik desteği kapsamında 3 bin 46 esnafa maddi yardım yapıldığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa yönelik desteği kapsamında 3 bin 46 esnafa maddi yardım yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kepenk kapatan esnafa yönelik mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) arasında imzalanan protokol kapsamında biner lira nakdi destek sağlanmaya başlandığı belirtildi.

Salgın desteğinden yararlanmak isteyenlerin Samsun ESOB'a başvurusunun ardından destek alacakların belirlenmesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımların hesaplara aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Pandemi süresince emlak istimlak, ulaştırma, aile ve sosyal hizmetler, mali hizmetler, destek hizmetleri, kültür ve SASKİ olmak üzere toplam 44 milyon 400 bin lira katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 destek paketi ile de esnafın yanında oldu. Lokanta, erkek ve bayan kuaförü, çay ocağı, kahvehane ve kafeler başta olmak üzere birçok esnafa desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar merkezdeki 4 ilçede 3 bin 46 esnafa destek ödemesi yaptı. Yapılan yardımların 524'ünü ise çay ocağı ve kahvehane esnafı oluşturdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde de yaklaşık 4 bin 500 esnafın başvurusunun alındığı, tasnif ve listelemesinin tamamlanmasının ardından bayram sonrası bu ödemelerin yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 bin 46 esnafa Kovid-19 nedeniyle maddi destek verdi - Haberler Ekonomi
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