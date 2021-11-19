Satmak istediği sikkelerle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satmak istediği sikkelerle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Satmak istediği sikkelerle yakalandı

Adana'da bir kişi, satmak istediği 31 adet bronz sikkeyle yakalandı.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi, satmak istediği 31 adet bronz sikkeyle yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi, Kılıçlı Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait toplam 31 adet bronz sikke ele geçirildi.

M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

 Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız, 6 metreden alt geçide atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız, 6 metreden alt geçide atladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title