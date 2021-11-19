Satmak istediği sikkelerle yakalandı
Adana'da bir kişi, satmak istediği 31 adet bronz sikkeyle yakalandı.
SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi, satmak istediği 31 adet bronz sikkeyle yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi, Kılıçlı Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait toplam 31 adet bronz sikke ele geçirildi.
M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA
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