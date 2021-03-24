Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
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Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:57

Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi.

Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi.

Sason'da etkili olan yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırmasının ardından meydana gelen sel ve heyelan ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan Derince grup köy yolu ulaşıma kapanmasına neden oldu. 15'ten fazla köyün ulaşımının sağlandığı grup köy yolları İlçe Özel İdaresi şantiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kısmi olarak ulaşıma açıldı. İş yeri sahipleri, dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

İlçe Özel İdaresi şantiye ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
Sason'da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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