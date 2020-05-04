Saruhanlı'da tarım işçilerinin konakladığı yerler dezenfekte edildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerler belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerler belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çınaroba, Develi, Halitpaşa, Büyükbelen, Kumkuyucak, Heybeli ve Alibeyli mahallelerinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin il genelinde mevsimlik işçilerin konakladığı yerleri dezenfekte etmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA