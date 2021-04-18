SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
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SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıra gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, salgın tedbirleri kapsamında güzergahta çoğu restoran ve tesis kapalı olunca, araçlarında hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açıyor.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıra gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, salgın tedbirleri kapsamında güzergahta çoğu restoran ve tesis kapalı olunca, araçlarında hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açıyor. TIR sürücüsü İbrahim Ceber, 2 gün kuyrukta kalacağını söyleyerek Yeni geldim, kuyruğun en sonunda ben varım. Kuyruk neden var hiçbir bilgim yok ama herhalde 2 gün bu kuyrukta bekleyeceğim. Neyse sıkıntı inşallah kısa sürede çözülür, bizim bu beklemelerimizde sona erer dedi.

Sürücü Ali Kandemir de Her zaman karşılaştığımız şeyler. Burada dönem dönem TIR kuyrukları oluyor. Aslında tam olarak sorunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Belgelerle ilgili sorunlar olduğunu söylüyorlar. Bu sorunlar çözülünceye kadar biz burada beklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.

Kuyrukta aracı başında bekleyen Sururi Akyar da Önümüzde belki 20 kilometre var, sabah geldim, herhalde 1-2 gün burada bekleyeceğim. Çok zor oluyor beklemek, ramazanda iftar edecek yer yok, hep sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede çözülür biz de yerlerimize ulaşırız diye konuştu.

SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR
SARP SINIR KAPISI'NDA 20 KİLOMETREYİ GEÇEN TIR KUYRUĞU; SÜRÜCÜLER SORUNLARININ GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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