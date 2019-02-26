Şarkışla'da Öğrencilere Diş Macunu Dağıtıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Şarkışla Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje kapsamında, Atatürk İlkokulu'nda Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş tarafından diş macunu ve fırçası dağıtımı gerçekleştirildi.

Pektaş bir süre sohbet ettiği öğrencilere, diş sağlığının önemini anlatarak, günde en az 2 defa dişlerini fırçalamaları önerisinde bulundu.

Proje kapsamında ilçe genelindeki okullarda 3 bin 18 öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Programa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan, Saffet Uzun ve İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay katıldı.

Kaynak: AA