Şarkışla'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Şarkışla'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Şarkışla'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, İlçe Emniyet Müdür vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Uğur Furkan Yurt ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay uygulamaları yerinde denetledi.

Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Aktan, kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

İlçenin birçok noktasıyla Sivas-Kayseri ve Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunda da uygulamalar yapıldığını aktaran Aktan, şunları kaydetti:

"Bugün ilçemizde tedbirleri gözden geçirdik, tüm kolluk personelimizle tam zamanlı, süratli, etkin bir denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Şehirlerarası güzergahlarda seyahat izin belgelerini kontrol ettik, izin belgesi olanların belgelerinin ikametgahları ve çalışma adreslerine uygun şekilde olup olmadığını kontrol ettik. Tedbirlerimizi sürekli ve etkin şekilde devam ettireceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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