SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
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SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de akraba olan iki kişi arasında başlayan kavga, diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüdü.

Sarıyer'de akraba olan iki kişi arasında başlayan kavga, diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada yaralanan üç kişinin kaldırıldığı hastane önünde karşılaşan iki grup yeniden birbirine girdi. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin yaralısının başka hastaneye nakledilmesiyle kavga sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de akraba olan iki kişi arasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan kavgada iki taraftan üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar, yaralıların peşinden hastaneye gittiğinde tekrar karşı karşıya geldi. Önce hastanenin içinde, daha sonra da hastane bahçesinde kavgaya devam ettiler. Polis, hastanede kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir polis havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin yaralısının başka hastaneye nakledilmesiyle kavga sona erdi. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hastane bahçesindeki kavga ve polisin havaya ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
SARIYER'DE MAHALLEDEKİ KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ; POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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