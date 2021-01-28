Sarıgöl'de tütün alımları başladı
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Sarıgöl'de tütün alımları başladı

28.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:14
Sarıgöl'de tütün alımları başladı

Sarıgöl'de 2021 sezonu tütün alımlarına başlandı.

Sarıgöl'de 2021 sezonu tütün alımlarına başlandı.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında başlanan tütün alımında baş fiyat olarak 27 lira açıklandı.

Tütün eksperi Mustafa Evli, Sarıgöl'de 600 ton tütün üretimi beklendiğini, üreticinin tütünlerini teslim ettikten sonraki 10 iş gününde ürün bedellerini alabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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