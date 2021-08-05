"Sarı altın"da hasat başladı
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"Sarı altın"da hasat başladı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

"Sarı altın"da hasat başladı Mısır'da artan rekolte yağ fiyatlarını düşürecek Mısır çiftçisi alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olmasını bekliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Mısır ekiminde artış olmadı ama rekolte yüksek" Türkiye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır...

"Sarı altın"da hasat başladı

Mısır'da artan rekolte yağ fiyatlarını düşürecek

Mısır çiftçisi alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olmasını bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Mısır ekiminde artış olmadı ama rekolte yüksek"

ADANA - Türkiye'nin 6 buçuk milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Rekoltenin bu sene geçen yıllara oranla yüzde 25 yüksek olduğu mısırda çiftçiler fiyatın da ton başına 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını istiyor.

Kent genelinde sezon boyunca havaların iyi gitmesi nedeniyle yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. 750 bin dekar alanda ekilen mısırda geçen sene dönümde bin 100 ile bin 200 kilogram arasında verim alınırken bu sene bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen sene fiyatları bin 325 lira olarak açıklanan mısırda Çukurova çiftçisi bu sene fiyatların 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını istiyor.

"Fiyatlar da iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, hasadın normalde Ağustos'un 15'inde başladığını ancak küresel ısınma nedeniyle tarihlerin geriye çekildiğini belirterek, "Bu yıl Haziran ayında havaların serin gitmesinden dolayı mısır koçanları kendini doldurdu. Şuan havalar sıcak ama verim bu sene iyi gözüküyor. Şuan mısırda rakamlar, verimler iyi. Eğer fiyatlarda iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek" diye konuştu.

"Rekolte bu sene çok yüksek"

Fiyatların ton başında 2 bin 500 lira olarak belirlenmesini istediklerini vurgulayan Doğan, "Gübre ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı mısırın fiyatının 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını bekliyoruz. Mısır ekiminde çok artış olmadı ama rekolte bu sene çok yüksek. Bu tarlada bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor. Daha ovanın yüzde 10'unda hasat yapılabildi. İlerleyen günlerde hasat daha yoğun olacak. Buğday da olduğu gibi mısır da rekoltesiyle yüz güldürüyor" ifadelerini kullandı.

"Yağ fiyatlarında düşüş bekleniyor"

Mısır yağı fiyatlarında da düşüş olabileceğini beklediklerini aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mısır'da, ayçiçeği ve soyada dışa bağımlı bir ülkeyiz. Eğer rekolte yüksek olursa tabi ki yağ fiyatları düşecektir. Bizim ülke olarak 2 buçuk milyon ton mısır açığımız var. Ekim alanlarımız ne kadar artarsa yağ fiyatları da o kadar düşecektir" dedi.

Çiftçi Mehmet Gülter ise maliyetinin dönüme 2 bin lira olduğunu, fiyatların 2 bin 500 lira olarak açıklanması halinde para kazanacaklarını söyledi.

'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı
'Sarı altın'da hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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