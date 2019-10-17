Sarar çiftinin evindeki soygunla ilgili sanıklara hapis istemi

17.10.2019 11:20

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı darbedip evlerindeki kasayı soydukları iddia edilen ikisi tutuklu, 4'ü firari 6 sanık, 47'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Merkez Odunpazarı ilçesinde Sarar çiftine ait evdeki soygunla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kar maskeli ve siyah giysili sanıkların, fabrikaların da bulunduğu bölgeye tel örgüleri demir makasıyla keserek girdikleri, evin anahtarının üzerinde olan kapısını açıp salonda oturan Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ı koli bandı ve plastik kelepçeyle bağladığı belirtildi.

Soyguncuların, bir milyon avro ve bir milyon dolar isteğini çiftin reddetmesi üzerine Cemalettin Sarar'ın cebindeki 2 bin 600 lirayı gasbedip evdeki kasanın anahtarını istedikleri kaydedilen iddianamede, çiftin anahtarın yerini söylemediği ifade edildi.

Çifti darbeden sanıkların, evdeki anahtarı bularak kasadan 10 bin avro, 10 bin dolar, 60 Cumhuriyet altını, Hint takı seti, 6 beşibiryerde, zümrüt taşlı gerdanlık, beyaz pırlantalı gerdanlık, pırlanta taşlı kolye, Trabzon seti, 4 karatlık yüzük, iki karat küpe, pırlanta bilezik, çok sayıda küçük altın, zümrüt küpe, kolye setleri ve altın bilezikleri sırt çantalarına doldurduktan sonra bahçeye girdikleri yerden çıkıp kaçtıkları belirtilen iddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin detaylarına da yer verildi.

Olaydan iki yıl önce 3 aylığına evde hizmetçilik yapan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'ın (34) parmak izinin, ziynet eşyasının konulduğu kutuda bulunduğu kaydedilen iddianamede, kadının Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalandığı hatırlatıldı.

İddianamede, tutuklanan kadının ifadeleri ve cep telefonunun incelenmesi sonucu diğer sanıkların, Dragusan'ın sevgilisi Aleksandr Aricov (33) ve onun kardeşi Dmitri Aricov (31), Ilia Saraci (27), Alexei Terzinov (37) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev (41) olduğunun belirlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ve İnterpol'ün devreye girmesi üzerine Bulgaristan'da yolcu minibüsünde yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Alexandr Aricov'un tutuklandığı anımsatılan iddianamede, para ve ziynet eşyasının firari 4 sanıktan biri olan Dmitri Aricov tarafından yurt dışına çıkarıldığı anlatıldı.

Ayrıca iddianamede, soyguncuların olaydan yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan kiraladıkları araçla Eskişehir'e gelip evin çevresinde keşif yaptıkları, Zehra Sarar'ın soygun nedeniyle maddi kayıplarının yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söylediği bildirildi.

Tutuklular Iulia Dragusan ve Aleksandr Aricov ile yakalama kararı verilen firari Dmitri Aricov, Ilia Saraci, Alexei Terzinov ve Vasyl Nachev, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme" suçlarından 47 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, geçen mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan iki şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüpheli, 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti. Bu kişilerden 5'i olayla ilgileri bulunmadığı için serbest bırakılmış, hizmetçinin sevgilisi Aleksandr Aricov tutuklanmıştı.

Kaynak: AA