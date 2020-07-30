Sapanca'da, şehit aileleri ve gazileri ziyaret Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, İlçe Karakol Komutanı Hakan Kurtoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiler.

Geride kalanlar bizlere emanet

Ziyarete katılan heyet Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarının ve gazilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiler. Şehit Şehabettin Arslan'ın ailesine ziyarette bulunan Başkan Özen; "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerinin tüm Türk Milleti'nin de anneleridir. Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Daima yanlarında

Ziyarete katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever "Şehitlerimizin aileleri devletimiz için kutsal bir emanettir. Kurban Bayramı vesilesi ile şehit ailelerini ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum" dedi. Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar "Tüm şehit yakını ve gazilerimizin bayramını tebrik eder, daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Devletimiz yanımızda

Şehit Şehabettin Arslan'ın babası Nurettin Arslan, şehit ailesi olarak gerçekleşen ziyaretten mutluluk, şeref ve onur duyduklarını belirterek ziyaretlerine gelenlere tek tek teşekkür etti. Arslan "Değerli misafirlerimizin, ziyaretleri için teşekkür ederim. Sizlerin ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Devletimiz yanımızda, bizleri onurlandırdınız" ifadelerini kullandı. Mardin Ömerli'de terör örgütü PKK ile girmiş olduğu çatışmada yaralanan Gazi Levent Çakıroğlu, "Söz konusu vatan, bayrak ve milletse göğsümüzü siper etmeye hazırız" dedi ve kendisine gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Bültenler