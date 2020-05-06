Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 986. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu oyununun 986. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponun, Adana'nın Yüreğir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA