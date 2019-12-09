Şanlıurfalılara erken yilbaşi hediyesi

09.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, erken yılbaşı hediyesiyle Şanlıurfalıların yüzünü güldürüyor.



Huzurlu, güvenli ve ferah ortamıyla keyif veren ve düzenlediği kampanyalarla da harcadıkça kazandıran Piazza, yeni yıl öncesi avantajlı bir uygulamaya daha imza atıyor. Ziyaretçilerine hem fiziki şartları hem de çok seçenek alışveriş imkanlarıyla ayrıcalıklar sunan, düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla da Şanlıurfalıları sevindirmeye devam ediyor. Yeni yıl alışverişi için tercih eden Şanlıurfalılar, "Yılbaşı Geliyor Piazza Kazandırıyor" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerini kazanca çevirebiliyor. Bol alternatifli mağaza karmasında, hem kendilerini hem sevdiklerini sevindirmek için yeni yıl alışverişine çıkan Şanlıurfalılar, harcadıkça kazanıyor. 9 Aralık tarihinde başlayan kampanyada AVM ziyaretçileri aynı gün içerisinde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 30 TL yüklü Param Classic Kart kazanma şansı elde ediyor. 13 Aralık tarihine kadar devam edecek uygulamada, yaptıkları alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını kampanya noktasındaki görevlilere sunup, AVM' de Club başvuru formunu dolduran ziyaretçiler, 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını hemen teslim alabiliyorlar.



Her katılımcının bir günde bir adet kart alabildiği ve sınırlı sayıda katılımcının faydalanabileceği kampanyadan kazanılan hediye TL'ler, AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA