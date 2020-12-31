ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti.

Vali Abdullah Erin'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte güvenlik güçlerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ziyaret ederek denetlemeleri inceledi.

Vali Erin, burada polislerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Siverek -Çermik karayolunda Dağbaşı Karakolu noktasında yapılan denetimde araç sürücülerine alkol testi yapılarak izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi.

Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı uygulamada sürücülerin yeni yılı kutlandı.

Gece boyunca devam edecek denetimlerde 24 sürücüye işlem yapılırken 8 araç trafikten menedildi.

ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ŞANLIURFA - Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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