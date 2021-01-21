Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:15
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11-14,15 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11-14,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,52 3,52
Nohut Kg 3,00 3,00
Arpa Kg 1,00 1,40
Buğday Kg 1,50 1,71
Mısır Kg 1,15 1,61
Yağlık çiğit Kg 2,22 2,25
Kütlü pamuk Kg 4,30 6,00
Preseli pamuk Kg 11,00 14,15

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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