Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:30
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,55 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,50 4,95
Nohut Kg 2,00 2,00
Arpa Kg 1,00 1,43
Buğday Kg 1,50 2,46
Mısır Kg 1,00 1,64
Kütlü pamuk Kg 4,00 6,10
Preseli pamuk Kg 12,40 12,55

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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