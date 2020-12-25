Şanlıurfa Ticaret Borsası
25.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:30
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,40-12,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,50
|4,95
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,43
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,46
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,64
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,10
|Preseli pamuk
|Kg
|12,40
|12,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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