ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
19.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:20
Boş kalan cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin temizlik çalışması Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Boş kalan cadde ve sokaklar
Belediye ekiplerinin temizlik çalışması
Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü