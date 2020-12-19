ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı

Boş kalan cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin temizlik çalışması Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.