ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
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ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı

19.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:20

Boş kalan cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin temizlik çalışması Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması

Balıklıgöl Yerleşkesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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