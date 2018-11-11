Şanlıurfa'daki Kavgada Ölenler Gaziantep'e Getirildi

Şanlıurfa'daki Kavgada Ölenler Gaziantep'e Getirildi

- Şanlıurfa'daki kavgada ölenler Gaziantep'e getirildiGAZİANTEP - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında dün çıkan kavgada ölen 2 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

- Şanlıurfa'daki kavgada ölenler Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında dün çıkan kavgada ölen 2 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş 5 kişide yaralanmıştı. Kavgada ölen köy korucusu İbrahim Bakış ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsilerin ardından cenazeler, üzere ailelerine teslim edildi.

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