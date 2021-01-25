ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı
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ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı

25.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:57

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otobüsün bagajında 10 kilo 820 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otobüsün bagajında 10 kilo 820 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Lewis" ile bagajda yapılan aramada, bir valizde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.C, ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı
ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı
ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı
ŞANLIURFA - Yolcu valizinden 10 kilo 820 gram esrar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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