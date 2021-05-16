Şanlıurfa'da yasağa rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

Şanlıurfa'da yasağa rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu araç konvoyları ve meşaleler yakarak kutladı.