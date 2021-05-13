Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Tahtabaşı Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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