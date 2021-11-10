Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin yanındaki av malzemelerine de el konuldu.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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