Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin yanındaki av malzemelerine de el konuldu.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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