ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin yanındaki av malzemelerine de el konuldu.

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