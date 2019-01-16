Şanlıurfa'da 'Joker' Planlayıcılarına Operasyon: 20 Gözaltı

Şanlıurfa'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan motorlu taşıtlar ve sürücü belgesi sınavlarında para karşılığında başkasının yerine 'joker' diye tabir edilen kişileri sınavlara sokan 20 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, motorlu taşıtlar ve sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yaparak başkalarının yerine 'joker' şahısları sınava sokan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA