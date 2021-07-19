ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI
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ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Şükrü Çetindağ, yönetimindeki 63 N 3512 plakalı hafif ticari araçla iddiaya göre, yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, şarampolde ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf Çetidağ (8), Mahir Çetindağ (6), Gül Çatindağ, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said Çınar (3), Miran Çınar (5) ve Kıymet Çınar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI
ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI
ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI
ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI
ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
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ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 8 YARALI - Haberler
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