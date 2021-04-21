Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
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Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, çalıntı araç ve eşyalar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, çalıntı araç ve eşyalar ele geçirildi. Toplam 220 polis ile düzenlenen operasyonda aralarında çeşitli suçlardan aranan şahısların da bulunduğu 43 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık yapan şahıslara yönelik 220 polisin katıldığı drone destekli şafak operasyonu düzenledi. Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde 20 adrese düzenlenen operasyonda, 39 kilo 50 gram eroin, 3 kilo 15 gram metamfetamin, 9 kilo 79 gram Esrar, 10 kilo 85 gram bonzai, 25 adet uyuşturucu hap, 10 adet ruhsatsız silah, 13 adet fişek, 2 adet çalıntı araç, 5 adet tablet bilgisayar, 1 adet televizyon, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet matkap, 1 adet zımpara makinesi ve 1 adet akülü oyuncak araba ele geçirildi. Operasyonda hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 23 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından telefonla dolandırıcılığı konusundan aranan 2 şüpheli ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 20 şahıs daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 43 zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı
Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarına 43 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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