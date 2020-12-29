Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
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Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

29.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:26
Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Ekipler, tırda yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi.

Tırdaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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