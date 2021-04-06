Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası
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Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası

Şanlıurfa'da 11 Nisan "Urfa Kurtuluş Etkinlikleri" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor tesislerinde gerçekleştirilen okçuluk turnuvasına Şanlıurfa merkez ve ilçelerden çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Şanlıurfa'da 11 Nisan "Urfa Kurtuluş Etkinlikleri" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor tesislerinde gerçekleştirilen okçuluk turnuvasına Şanlıurfa merkez ve ilçelerden çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sportif aktiviteler ata sporu okçuluk ile devam etti.

Spor tesislerinde gerçekleştirilen okçuluk turnuvasına Şanlıurfa merkez ve ilçelerden 55 sporcu katılım sağladı.

Okçuluk turnuvasına Siverek'ten katılan ve turnuvadaki tek engelli sporcu olan Bedrettin Almas, "11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 101. Yıldönümü dolaysısıyla düzenlenen sportif faaliyetlerin artarak devam etmesini dileyerek turnuvaya katılan sporcularla tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını belirtti. Almas, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

3 Nisan da başlayan ve 10 Nisan da sona erecek olan 11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Etkinlikleri kapsamında bilek güreşi, atletizm, yüzme, dart, satranç, masa tenisi branşlarında düzenlenecek turnuvalarla devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası
Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası
Şanlıurfa'da ata sporu okçuluk turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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