Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)
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Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)

25.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:15

Törenden görüntüler Kur'an-ı Kerim Tilaveti AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in konuşması Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması Hediye takdimi Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış TöreniSancaktepe Belediye Başkan Şeyma...

Törenden görüntüler

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in konuşması

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün konuşması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması

Hediye takdimi Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni

Sancaktepe Belediye Başkan Şeyma Döğücü:

Sancaktepe Belediye Başkan Şeyma Döğücü, yaptıkları çalışmaların en önemli amacının kalplere dokunup milleti mutlu etmek olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin İstanbul'a yaptığı yatırımın 275 milyar lira olduğunu hatırlatan Döğücü, 18 yılda toplam 17 milyar lira sosyal yardım yapıldığını söyledi. Döğücü, ilçeye Aydos ve Samandıra'da olmak üzere iki millet bahçesi kazandırmak için çalıştıklarını aktardı.

Sancaktepe'nin tarihi açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Döğücü, "Osmanlı döneminde, Sancaktepe geleceğe açılan ilk kapı olma özelliğini taşıyor. İstanbul'a girişler, konaklamalar burada yapılıyor. Bizans dönemine dair Damatris Sarayımız var, ören yeri. Bunların her birini ilçemize kazandırarak Sancaktepe'yi daha bilinen, daha görünen bir ilçe haline getirmek için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe'nin 2008 yılında ilçe olduğunu hatırlatarak, nüfusunun yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Sancaktepe konum itibarıyla iç göçten oldukça etkilenen bir ilçe. Dolayısıyla kentsel altyapı, üst yapı ve sosyal hizmet ihtiyaçları katlanarak arttı. Devletimiz başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal ve toplumsal hayatın gerektirdiği her alanda yatırım ve hizmet üretiyor. İhtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için bütün imkanları seferber ediyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde görev yapanlara teşekkürlerini sunan Yerlikaya, alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, kadın elinin değdiği her yerde nezaket ve zarafet olduğunu vurguladı.

Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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