Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır 1.Karma OSB'de Proyem Yem Fabrikası Temel Atma Törenine katıldı

Diyarbakır'da Proyem Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bu tesis üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olacak.

Diyarbakır'da Proyem Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bu tesis üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olacak. Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacak. Diyarbakır'da artık gündem yatırım ve istihdam" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilik makamında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'yla bir araya geldi. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Varank, kentte yapılan çalışmalarla ilgili Karaloğlu'yla görüştü.

Varank, Valilik ziyareti sonrası merkez Yenişehir ilçesi 1'inci Karma Organize Sanayi Bölgesinde 250 milyon TL'ye mal olan Proyem Yem Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Diyarbakır'a 250 milyon TL yatırım ile bin kişiye istihdam sağlayacak olan Proyem Fabrikası temel atma töreni gerçekleşti.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreni öncesi açıklamada bulunan Bakan Varank, terörle mücadelede çok büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayarak HDP önünde eylem yapan annelerin mücadelesine değindi. Bakan Varank, "Biliyorsunuz yarın, Diyarbakır annelerinin başlattıkları evlat nöbetinin yıl dönümü. Bu vesileyle, iki yıldır yağmur-kar demeden bu kutlu mücadeleyi sürdüren cesur yürekli annelerimizi buradan selamlıyorum. Gençleri zehirli ideolojileriyle, türlü baskılarla alıkoyan alçak terör örgütüne ve siyasi uzantılarına hesap soran annelerimizin haklı mücadeleleri tarihe geçti, geçiyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde ailemiz evladına kavuştu, inşallah bu sayının daha da arttığını göreceğiz. Ancak başka anaların yüreği yanmasın, bu topraklarda terörün kökü tümüyle kazınsın diye mücadelemiz devam ediyor. Hamdolsun, terörle mücadelede çok büyük mesafeler kat ettik. Kararlı bir siyasi iradenin öncülüğünde, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan ordumuz hiçbir yerde bu canilere göz açtırmıyor. Şu anda sınırlarımızın içinde ya da dışında fark etmez, hiçbir teröristin saklanacak yeri kalmadı. Yine terör örgütüne katılım tarihin en alt seviyesinde. Teröristleri bulundukları inlerde etkisiz hala getirirken, istismar siyasetinin beslendiği zemini de yok ediyoruz" diye konuştu.

"Yatırımları kaçıran zihniyete yeni yatırımlarla darbe vuruyoruz"

Yıllarca bu bölgelerin geri kalmışlığından beslendikleri için yatırımları kaçıran zihniyete bölgede hayata geçirilen her bir yeni yatırımla yine tarihin en büyük darbelerini vurduklarını ifade eden Bakan Varank, "İşte daha Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır'da 520 milyon liralık yatırım bedeli olan 28 fabrikanın açılışını yaptık. Bugün de yine bölgemiz için çok önemli bir projenin temelini atmak için buradayız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat bu bölgenin tek ve ana gündemi olsun istiyoruz. Bunun yanında bu kadim topraklar, tarihine uygun şekilde uzay ve teknoloji ile anılsın, gençler bilime, astronomiye ilgi duysun istiyoruz. Bugün Diyarbakır'a ve bölgeye katma değer sağlayacak büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Matli Holding bünyesindeki Proyem, dokuzuncu entegre yem üretim kompleksini Diyarbakır Birinci Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruyor. Bu tesis üretim ve depolama kapasitesi bakımından bölgenin en büyük yatırımlarından biri olacak. Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında yaklaşık bin kişilik ilave istihdam oluşturacak. Malumunuz Diyarbakır ve çevresi hem kişi başına canlı hayvan değeri hem de hayvansal üretim bakımından ülkemizde en üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgede yem üretimi yapacak fabrikalar için muazzam bir pazar bulunuyor" dedi.

"Diyarbakır ve bölgedeki her bir ilimiz yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor"

Diyarbakır ve çevre illerin sahip olduğu dinamik nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu aktaran Bakan Varank, enerjiden tarıma dayalı sanayiye, mobilyadan makine sektörüne, tekstilden ayakkabı üretimine kadar birçok alanda kazançlı yatırım fırsatları mevcut olduğunu belirtti. Bakan Varank, "Gelin bu fırsatları değerlendirin. Hem siz, hem bölge halkı, hem de ülkemiz kazansın. Biz hazırladığımız altyapıyla, sağladığımız desteklerle her zaman yanınızda olacağız. Covid-19 salgınına rağmen ekonomimiz imalat sanayi liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm dünyada daralmaların yaşandığı 2020 yılını büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında da bu trendi devam ettirerek ilk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyüme elde ettik. İkinci çeyrekte vitesi daha da yükselttik ve dün açıklanan rakamlara göre yüzde 21, 7'lik rekor bir büyüme kaydettik. Sanayimiz ise yüzde 40, 5'lik büyüme ile yine ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Ortaya çıkan bu yüksek büyümede elbette bir miktar baz etkisi olduğunun farkındayız. Ama bu başarı ikinci çeyrekte üretim, istihdam ve ihracatta gösterdiğimiz yüksek performanslar sonrasında beklediğimiz bir durumdu. Tabi bunlar çok olumlu ve gelecek için umut vadeden gelişmeler. 2021 yılını orta vadede sürdürülebilir bir büyüme dönemine girdiğimiz yıl olarak planlamıştık. Hamdolsun o şekilde de devam ediyor" diye konuştu.

"2023 ve sonrasında da 2053 için çok iddialı hedeflerimiz var"

Bakan Varank, 2023 ve 2053 için Türkiye'nin çok iddialı hedefleri olduğunu, bunları gerçekleştirebilmek için tüm illerin azami düzeyde katkı verdiği topyekun bir kalkınma süreci oluşturduklarını vurguladı.

Bakan Varank, "İşte bu yüzden göreve geldiğimizden beri bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirmek için titiz politikalar yürütüyoruz. Bu anlamda, Diyarbakır'ın potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla sanayi başta olmak üzere gıda, tarım, lojistik ve turizm konularında ilimize muazzam kaynaklar aktardık. Merkezi Diyarbakır'da olan Karacadağ Kalkınma Ajansımızın ile 12 yılda 562 projeye 198 milyon lira destek sağladık. Bugün öğleden sonra ajansımızın yeni bir destek programını daha ilan edeceğiz. İmalat sanayi firmalarımızın bu desteği de yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. 50 milyon liralık bir kaynağı imalat sanayi firmalarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanacakları kredilerin faizinin tamamını biz ödeyeceğiz. Diğer taraftan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız son 19 yılda Diyarbakır'a 1, 6 Milyar Lira yatırım yaptı. İdaremiz özellikle, büyük çaplı enerji ve sulama projeleriyle bölgenin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kurumlarımızın yanında Bakanlık olarak merkezden de bölgesel kalkınma programları uyguluyoruz. SOGEP ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ile Diyarbakır'ın 32 projesine 315 milyon lira kaynak aktardık. Tüm bunların yanında, Diyarbakır'ımızı imalat sanayiinin de parlayan bir yıldızı yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Malumunuz bizden önce bu şehirde yalnızca 45 parselinde üretim yapılan sadece 1 OSB vardı. Bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız 173 milyon liralık yatırımla OSB sayısını 3'e; üretim yapılan parsel sayısını ise 262'ye yükselttik. Sanayi altyapısına yaptığımız yatırımlarla birlikte Diyarbakır'daki işletmelerimize yatırım, üretim ve ihracatlarını artıracak önemli destekler sağladık. KOSGEB aracılığıyla 2003'den bu yana 5 bin 500'den fazla girişimciye 148 Milyon Liranın üzerinde finansman desteği verdik. Teşvik sistemimiz kapsamında 2002'den bu yana 9 Milyar 300 Milyon Lira yatırım öngörüsü olan 1. 476 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik. Hamdolsun bu destekler sayesinde gelişen ilimizin sanayisi ihracatta da önemli atılımlar yaptı. Bakınız, Diyarbakır'dan 2002 yılında neredeyse hiç ihracat yapılmazken 2020 yılında salgına rağmen bu şehir 250 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"Muhalefet boş lafla konuşmayı sever ama bizler öyle değiliz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank muhalefet boş laflarla konuşmayı sevdiğini kendileri ise icraatla konuşarak huzura çıktığını vurguladı.

Bakan Varank, "İcraatlarımızla konuşuyoruz, onlarla huzurunuza geliyoruz. Ne demişler, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte bu düsturla ilimizin ve bölgemizin kalkınması için gece gündüz çalışıyoruz. Diyarbakır bizim göz bebeğimiz, buraya yaptığımız yatırımları en özet şekilde listelemeye kalksam emin olun anlatmak saatler sürer. O nedenle ben sözü daha fazla uzatmayıp Diyarbakırlı yatırımcılarımıza ve gençlerimize vereceğim bir müjdeyle sözlerime son vermek istiyorum. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Diyarbakır'ın 4 farklı ilçesinde hazır giyim sektörüne yönelik fabrikalar inşa ediyoruz. Yararlanıcı kurumlar ile sözleşmeler imzalandı, fabrikalar için talepler alınıyor. Allah'ın izniyle bu fabrikalar en geç 12 ay içerisinde tamamlanıp faaliyete geçecek. Bu tesisler tam kapasite ile çalıştığında beş bin yüz kişi istihdam edilecek. Gerek müjdesini verdiğim fabrikalar gerekse Proyem firmamızın bu devasa tesisi Diyarbakır'ımızı kalkınma hedeflerine biraz daha yaklaştıracak. Bu tesisin sektöre ve ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bin kişiye ekmek kapısı olacak"

Toplam yatırım bedeli 250 milyon TL olan üretim kompleksi bünyesinde, 250 çalışan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdam ile birlikte toplamda bin kişiye ulaşacak bir istihdam hacmi oluşturacağını söyleyen Özer Matlı bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı. Özer, "İlk etapta aylık 10 bin ton ve 5 yıl içinde ayda 20 bin ton olarak gerçekleşmesi planlanan sevkiyat ile lojistik sektörüne ve istihdamına da katkıları olacak tesis, çatısındaki güneş enerji panelleriyle de çevreci bir yaklaşımla örnek olacak" şeklinde kaydetti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise kentin yakalamış olduğu huzur ve güven ortamı ile beraber artık gündemi pozitif bir gündem olduğunu vurguladı.

Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da artık gündem yatırım, artık gündem istihdam, artık gündem ihracat. Bunun yansıması olarak da Diyarbakır'da bulunan dört Organize Sanayimizde de bakanım şu anda yerimiz kalmadı. Üzerinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgemizin şu anda dördüncü genişleme kısmındayız. Şu anda bu bölgenin alt altyapı çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan altyapı çalışmalarımız devam ederken, şu anda elimizde parsel kalmadı. Matlı Holding ilk başlayan yatırımcılarımızdan bir tanesi. Şimdi beşinci genişleme bölgesi ile ilgili bakanım dosyamızı hazırlıyoruz İnşallah yakın bir zamanda huzurunuza geleceğiz de size arz edeceğiz. Geçen sene Diyarbakır iş adamlarımız 254 yatırım teşvik belgesi aldı. Bu teşvik belgesiyle yaklaşık 2 milyar liralık yeni yatırım taahhüt ettiler. Yaklaşık 16 bin de yeni çalışan istihdam taahhüt ettiler. Pandemi diyoruz ama geçen sene Diyarbakır Cumhuriyet tarihinin rekorunu yakaladı. Geçen sene Diyarbakır'da 245 şirket kapandı. Onun yerine 1994 yeni şirket açıldı. 900 esnafımız kepenk kapattı. Bunun yerine 4500 esnafımız yeni kepenk açtı. "" şeklinde konuştu.

Bakan Varank daha sonra Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Törenine katıldı. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre