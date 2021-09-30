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Samsunspor, "socios.com" ile iş birliği yaptı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Spor
Samsunspor,

Yılport Samsunspor'un resmi fan tokenları "$SAM Fan Token" yakın zamanda taraftarlara sunulacak.

Yılport Samsunspor'un resmi fan tokenları "$SAM Fan Token" yakın zamanda taraftarlara sunulacak.

Socios.com'dan yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor'un Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City, Juventus, Inter, Atletico Madrid ile Türkiye'den Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'un da yer aldığı Socios.com partner kulüpleri arasına katıldığı belirtildi.

Çok yakında kırmızı-beyazlı taraftarlara arz edilecek Yılport Samsunspor resmi fan tokenı "$SAM Fan Token"ın taraftarlar için yepyeni deneyimlerin kapısını açacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Socios.com uygulamasını indirerek '$SAM Fan Token' alan taraftarlar, takımlarının soyunma odasından yeni sezon formasının tasarıma, yeni gelen bir oyuncunun forma numarasından gol sevinç müziğine kadar keyifli ve eğlenceli birçok oylamada yer alacak. Dijital dünyanın yeni kulüp üyeliği olarak da tanımlanabilecek fan tokenlar ile taraftarlar, destekledikleri kulüplerle dünyanın neresinde olursa olsun iletişim kurarken, kulüplerine her zamankinden daha yakın olma fırsatına da sahip olmakta. Fan tokenlar, bu anlamda kulüplerle destekledikleri taraftarlar arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmakta, milyonlarca taraftarı tek bir dijital platformda buluşturabilmekte."

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor Haberleri
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