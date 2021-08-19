Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor
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Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 2. haftasının açılış maçında tarihlerindeki 15. randevuya çıkacaklar.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 2. haftasının açılış maçında tarihlerindeki 15. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Balıkesirspor daha önce resmi maçlarda 14 kez birbirlerine rakip oldu. Daha önce oynanan maçlarda Samsunspor 7, Balıkesirspor ise 6 galibiyet aldı. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 7 karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 6, Balıkesirspor'un da 1 galibiyeti bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor ligin ilk haftasını BAY geçtiği için şu an için ligde istatistiği bulunmuyor. Balıkesirspor ise ilk hafta sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup etmişti. Pandemi dolayısıyla uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bulaşacak olan Samsunspor, yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile maçtan galip gelip, 3 puanı taraftarına armağan etmek istiyor.

Samsunspor ile Balıkesirspor 20 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Balıkesirspor 15. randevuya çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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