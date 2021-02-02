Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
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Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

02.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:48
Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

YILPORT Samsunspor, TFF 1'inci Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

YILPORT Samsunspor, TFF 1'inci Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 31.01.2021 tarihinde oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etkileyen kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir" ifadelerine yer verildi.


Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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