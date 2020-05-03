Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı
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Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı

Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı
03.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:29

Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hattımız, test sürüşlerini 1 Mayıs itibariyle tamamlayarak 4 Mayıs günü ticari deneme seferlerine başlayacak" "Hat modernizasyonunda 40 tane köprü restore edildi" Ulaştırma ve...

Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hattımız, test sürüşlerini 1 Mayıs itibariyle tamamlayarak 4 Mayıs günü ticari deneme seferlerine başlayacak"

"Hat modernizasyonunda 40 tane köprü restore edildi"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan ve 2015 yılında başlatılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının yapımının tamamlandığını açıkladı. Test sürüşlerini başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, 4 Mayıs itibariyle de hattın ticari deneme seferlerine başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını hatırlattı.

Proje kapsamında 378 kilometrelik hattın tüm altyapı ve üstyapısının yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında bir sinyal sistemi yapıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam etmekte. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibariyle tamamlayarak 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

40 Tarihi Köprü Restore Edildi

Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan ve Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattının modernizasyonu çerçevesinde 40 tarihi köprünün de restore edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, proje ile demiryolu altyapısı platform genişliğinin 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendiğini anlattı.

Toplam da 12 adet tünelde de iyileştirme çalışması yaptıklarını hattın ray, travers, balast ve makas üst yapısının değiştirildiğini, modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50'lik artış olacağını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz" aktarımında bulundu.

Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında test sürüşleri başladı

Kaynak: İHA

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