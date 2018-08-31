Samsun'dan Su Ürünleri İhracı Yapılan Ülkeler

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, işlenen su ürünlerinin tamamının Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere de ihraç edildiğini söyledi.

Kırmacı, denizlerde av sezonun başlaması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un su ürünleri potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Samsun'un orta su trol balıkçılığının yaygın yapıldığı Karadeniz'deki tek kent olduğunu aktaran Kırmacı, "Baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir." dedi.

Kırmacı, bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapıldığını, avlanan hamsinin önemli bir kısmı ile çaça balığının tamamının bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'deki 300 bin ton civarında su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70'inin Karadeniz Bölgesi'nde yapıldığına dikkati çeken Kırmacı, bu oranın da büyük bir kısmının Samsun'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kırmacı, şöyle konuştu:

"Samsun'da balığın yanı sıra deniz salyangozu avcılığı da önemli yer tutmaktadır. Samsun ve Sinop'ta bulunan tesislerin varlığı bu türün avcılığını daha da önemli hale getirmektedir. İşlenen su ürünlerinin tamamı Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve Türkiye ekonomisine 20 milyon doların üstünde önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır."

Kırmacı, yeni balık sezonunun herkese hayırlı olmasını diledi.