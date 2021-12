Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun metal teknolojisi binasında düzenlenen fuara Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Öksüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, istekli, merak eden, araştıran bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan metotlardan birinin de bu tür fuarlar olduğunu söyledi.

Büyük, 60 öğrencinin 11 danışman öğretmen desteğinde çeşitli konularda 25 proje hazırladığını kaydetti.

TÜBİTAK Bilim Fuarının 2 gün açık kalacağı öğrenildi.

Kavak'ta Sürü Yönetimi Elemanı Kursu sona erdi

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile Samsun Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde açılan Sürü Yönetimi Elemanı Kursu tamamlandı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, eğitmenliğini tarım danışmanı Dilek Fanioğlu'nun yaptığı 104 saat süreli kursa 54 kursiyerin katıldığını, başarı gösteren 51'ine belgelerinin teslim edildiğini söyledi.

Fanioğlu da kursta sürünün sevk ve idaresini sağlamak, sürü yöneticiliğinde güvenlik, sürüyü beslemek için uygun mera ve alanları öğrenmek, hayvan sağlığı, beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konularında eğitim verildiğini anlattı.

Tekkeköy ilçesinde "Dünyamız Değişmesin Biz Değişiriz" Projesi uygulanacak

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde "Dünyamız Değişmesin Biz Değişiriz" (Do not Change Our World, We Change) isimli e-Twinning projesi kapsamında çalışma yapılacak.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Proje Okulu Müdürü Ahmet Deberoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında "Dünyamız Değişmesin Biz Değişiriz" e-Twinning projesine 14 okul ve 88 öğrencinin aktif katılımıyla başlandığını söyledi.

Proje ile küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğine karşı önlem alarak öğrencilerin çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmanın amaçlandığını anlatan Deberoğlu, "Projemizin kuruculuğunu öğretmenlerimizden İlknur Çelik üstlenirken, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcı okullar yer alıyor. Proje ile öğrencilerimizin çevresel enerji kayıplarını analiz etmeyi, zararlı çevresel emisyonları azaltmak için önlemler almayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanmayı öğrenmeyi, biyolojik çeşitlilik zararlarını ve ekosistem sürdürülebilirliğini tanımayı öğrenmelerini hedefliyoruz." dedi.