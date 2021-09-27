Samsun'daki arazi cinayetinin şüphelileri adliyede - Haberler
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Samsun'daki arazi cinayetinin şüphelileri adliyede

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'daki arazi cinayetinin şüphelileri adliyede

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.T, R.T. ve B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kapaklı Mahallesi'nde dün, Yusuf T. ile resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Fatma Ö'nün evlerinin önünde, amca çocukları A.T, kardeşi R.T. ve oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı. Olayda Fatma Ö. hayatını kaybetmiş, Yusuf T. ise ağır yaralanmıştı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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