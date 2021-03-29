Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı
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Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da yaklaşık 10 milyon avro bedelli atık su arıtma tesisinin yüzde 18'i tamamlandı

Samsun'da, atık su sorununu çözmek için Çarşamba ilçesinde yapımı süren 9 milyon 855 bin avro bedelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde 18'inin tamamlandığı bildirildi.

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Samsun'da, atık su sorununu çözmek için Çarşamba ilçesinde yapımı süren 9 milyon 855 bin avro bedelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde 18'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza attığı, Samsun Bafracalı Mahallesi'nde inşa edilen tesisin de 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yatırımlarında Samsun'u bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması, bizim için öncelikli konu. Kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri de Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. 9 milyon 855 bin avro bedelli bir proje. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde tesiste günlük 15 bin metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık da ilçedeki nüfus artışı dikkate alınarak tesisin kapasitesinin 19 bin metreküpe ulaşacağına işaret ederek, "Çarşamba ilçesinin tamamının atık suları Avrupa standartlarında arıtılarak, alıcı ortamına zararsız şekilde verilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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