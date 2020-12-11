Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
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Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

11.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:28
Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 6'sı daha sınır dışı edildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 6'sı daha sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Zanlılardan 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce, 4 Aralık'ta İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden biri sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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